Под Львовом простились с известным волонтером и военным врачом: фото

В четверг, 20 февраля, в Трускавце провели в последний путь волонтера и военного врача Зиновия Допилку.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс LMN.

Мужчина был одним из основателей "Госпиталя Майдана", ездил на передовую с медицинской помощью, а еще основал реабилитационный центр для тех, кто жил в районе боевых действий.

"Это был отчаянный патриот и просто врач от Бога. А еще прекрасный, безотказный человек. С первых дней Майдана он уехал в столицу. Организовал с коллегами "Госпиталь Майдана". Когда начался штурм, там спасали наших раненых ребят. После Революции Достоинства Зиновий сразу отправился как военный хирург на Восток. Прошел от Счастье в Мариуполь", - рассказала о покойном подруга Светлана Кирилина.

Она отметила, что Зиновий всегда помогал тем, кто нуждался. Он был основателем реабилитационного центра в Межигорье для семей, проживающих в "серой зоне".

"Мы потеряли такого человека, который никогда не останавливалась, не боялась и не оставалась в стороне даже тогда, когда ему самому нужна была помощь", - сказала Светлана.

Зиновий Допилка о страшной болезни узнал три года назад. У него медики обнаружили рак легких. Однако, по словам родных, мужчина даже после операции и химиотерапии ехал спасать украинских военных на Донбасс.

"Постоянно на ногах и постоянно в движении. Такое было впечатление, что он спешил помочь, как можно больше спасти тех, кто должен жить. Последние дни был в Киеве на лечении и как-то почувствовал, сказал, что надо ему домой. Вчера (19 февраля - "Апостроф") умер. Его не стало символически, как раз в те дни, когда все вспоминают Героев Небесной сотни, за чью жизнь он так ревностно боролся", - рассказал племянник покойного Николай Допилка.

Он подчеркнул, что дядя как врач знал о своей болезни с самого начала. Предполагал, что заболеть мог еще на Майдане. Возможно, в организованный ими Госпиталь кто-то подбросил какой-то радиоактивный материал. Ведь много людей, которые работали тогда с ним, также сейчас борются с онкологией.

Зиновия Допилку похоронили на местном кладбище в Трускавце. У мужчины осталась жена и двое взрослых детей.

Также о смерти и похоронах Зиновия написала на своей Facebook-странице волонтер и адвокат Светлана Андрейчук.

"Извини что не смогла провести в последний путь, ты всегда остался в памяти людей, которым помогал", - написала она и опубликовала фото.

Как сообщал "Апостроф", в селе Раздольное в оккупированному Россией Крыму в возрасте 96 лет умерла бывшая связная УПА Теодозия Кобылянская, которая 10 лет провела в советских лагерях и на высылке.