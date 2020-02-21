Вирусологи в спортивных костюмах: Зеленский рассказал о наказании для титушек в Новых Санжарах

Президент Владимир Зеленский заявил, что организаторы протестов в Новых Санжарах против размещения эвакуированных из Китая украинцев понесут уголовную ответственность.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на Facebook-странице президента.

"Мы знаем, что кое-кто сознательно и умышленно сеял среди людей панику, а затем подстрекал к этой дикости. Заказчики и организаторы понесут ответственность", – отметил Зеленский.

Он также сообщил, что на протестах были замечены так называемые "титушки", которых и ранее видели на других выступлениях, в том числе против открытия рынка земли.

"Фото и телекамеры зафиксировали лица многих людей, которые организовали массовые беспорядки. Это известные миру "вирусологи" в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как "уважаемые аграрии", выступающие против рынка земли. Всем им я хочу сказать: есть моменты, когда нет интересов власти или оппозиции... В такие времена победы и поражения - общие, и ответственность - общая. Для кого-то политическая, а для кого-то криминальная", – сказал Зеленский.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Организации объединенных наций осудили нападения на эвакуированных из Китая украинцев в Новых Санжарах, Полтавской области.