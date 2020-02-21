RU  UA  EN

пятница, 21 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 февраля

10:32
Оззи Осборн пожаловался на мучительную боль, и дело вовсе не в его болезни Паркинсона Lime
10:17
Семья всегда на первом месте: Настя Каменских рассказала о жизни с Потапом Lime
10:12
Стыд и смех: появились новые фотожабы и карикатуры на протесты в Новых Санжарах
10:01
Закрой рот и гони деньги: известный волонтер рассказала про общение с "важными" мошенниками
09:40
Зима продолжается: в сети показали впечатляющие фото заметенных снегом Карпат
09:27
Молодые вирусологи приехали: сети позабавили фото "титушек" в Новых Санжарах
09:24
Бывший муж Памелы Андерсон вернулся к невесте, которую бросил ради 12-дневного брака с актрисой Lime
09:18
В Германии стартовал юбилейный "Берлинале": какие украинские фильмы увидят гости фестиваля Lime
08:59
Журналисты показали огромные владения украинского олигарха из Приднестровья: видео
08:20
Новый виток войны: в Сирии произошли смертельные бои с участием войск Путина и Эрдогана
07:45
Под Львовом простились с известным волонтером и военным врачом: фото
07:11
Готовим к выходным коктейль Дайкири: простой рецепт и секреты кубинского бармена Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Закрой рот и гони деньги: известный волонтер рассказала про общение с "важными" мошенниками

пятница, 21 февраля 2020, 10:01
переглянути новину українською

Украинский волонтер Алина Михайлова поделилась историей о мошенниках, которые пытались выманить у нее деньги.

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

По словам девушки, мошенники позвонили ее маме и поздравили с наградой дочери, которую ей выдали в 2019 году. Они попросили контакты Алины, представившись Украинской конфедерацией журналистов.

Потом перезвонили самой девушке-волонтеру и отправили ей письмо. В нем попросили помощи в создании энциклопедии. На все работы необходимо внести 8 тысяч гривен. Алина поняла, что что-то не так и отказалась от сотрудничества.

Но на следующий день девушке снова перезвонили, чтобы убедится, не передумала ли она. Алина отказалась и положила трубку. Ей еще несколько раз перезванивали, а потом набрали телефон ее мамы. "Уважаемые" люди рассказывали женщине про невоспитанность дочери, а также заявили, что она не достойна награды президента.

"Закрой рот и давай бабки. Или резко станешь НЕ гордость нации. Только НЕ уважаемые ЧЛЕНЫ Украинской конфедерации журналистов, вы, вероятно ошиблись адресом. И известными и уважаемыми, я думаю, вы станете именно сегодня. В той мере на которую вы заслуживаете", - прокомментировала ситуацию Михайлова.

Также волонтер опубликовала письмо, которое после первого звонка мошенников они ей прислали.

В комментариях пользователь написала про "конфедерацию журналистов".

Как сообщал "Апостроф", украинцев предупредили об опасной схеме, которой начали пользоваться мошенники. Они восстанавливают себе SIM-карту жертвы, после чего получают личные данные и берут кредиты.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

​Люди боятся не коронавируса: кто виноват в беспорядках в Новых Санжарах

Когда Путин пошел на Украину с танками, то многие поняли Майдан-2014 - датский историк

В Харьков прибыл самолет с эвакуированными из Китая украинцами: все подробности, фото и видео

Страх и ненависть из-за коронавируса: что происходит с эвакуацией украинцев из Уханя

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: