Закрой рот и гони деньги: известный волонтер рассказала про общение с "важными" мошенниками

Украинский волонтер Алина Михайлова поделилась историей о мошенниках, которые пытались выманить у нее деньги.

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

По словам девушки, мошенники позвонили ее маме и поздравили с наградой дочери, которую ей выдали в 2019 году. Они попросили контакты Алины, представившись Украинской конфедерацией журналистов.

Потом перезвонили самой девушке-волонтеру и отправили ей письмо. В нем попросили помощи в создании энциклопедии. На все работы необходимо внести 8 тысяч гривен. Алина поняла, что что-то не так и отказалась от сотрудничества.

Но на следующий день девушке снова перезвонили, чтобы убедится, не передумала ли она. Алина отказалась и положила трубку. Ей еще несколько раз перезванивали, а потом набрали телефон ее мамы. "Уважаемые" люди рассказывали женщине про невоспитанность дочери, а также заявили, что она не достойна награды президента.

"Закрой рот и давай бабки. Или резко станешь НЕ гордость нации. Только НЕ уважаемые ЧЛЕНЫ Украинской конфедерации журналистов, вы, вероятно ошиблись адресом. И известными и уважаемыми, я думаю, вы станете именно сегодня. В той мере на которую вы заслуживаете", - прокомментировала ситуацию Михайлова.

Также волонтер опубликовала письмо, которое после первого звонка мошенников они ей прислали.

В комментариях пользователь написала про "конфедерацию журналистов".

Как сообщал "Апостроф", украинцев предупредили об опасной схеме, которой начали пользоваться мошенники. Они восстанавливают себе SIM-карту жертвы, после чего получают личные данные и берут кредиты.