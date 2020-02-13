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Крадут SIM-карты и обворовывают: украинцев предупредили об опасной "схеме"

четверг, 13 февраля 2020, 11:11
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Украинцев предупредили об опасной схеме, которой начали пользоваться мошенники. Они восстанавливают себе SIM-карту жертвы, после чего получают личные данные и берут кредиты.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на AIN.UA, жертвой преступников стала киевская предприниматель Элеонора Малиновская.

В один из дней ей позвонили злоумышленники и представились сотрудниками мобильного оператора. Они получили от женщины три номера телефона, по которым та звонила в последнее время, а затем заблокировали ее карточку, а сами получили новую.

Благодаря доступу к мобильному номеру телефона мошенники смогли получить данные ее ФОП, паспорт, ИНН и оформить на нее кредит.

"Есть только одно предположение, откуда мошенник могли получить информацию о моем паспорте, рабочей почте и ИНН! Схема простая: клонируем карту, сразу входим в "Приват24" по звонку, нажимаем 1, берем информацию паспорта, переходим внутрь приложения по ссылке и вуаля: вы без запроса пароля "Приват24" для бизнеса получаете доступ к данным по ФОП", - отметила пострадавшая Facebook.

В общем ущерб в этой ситуации составил до 10 000 грн. Несмотря на это, история показывает, как просто может быть для мошенников добраться до всех ключевых данные пользователя.

Напомним, что в Одессе установили очень неудобный банкомат - к нему невозможно дотянуться, чтобы снять наличные.

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