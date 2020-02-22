Под Киевом совершено самоубийство из пистолета экс-министра

Вечером в пятницу, 21 февраля, в доме, который принадлежит бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре, произошло самоубийство.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Новина".

Дом расположен в селе Чайки под Киевом. Трагедия произошла около 22:00.

Как сообщается, мужчина 1963 года рождения застрелился из пистолета Jericho, который был зарегистрирован на Кожару. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Мотивы произошедшего выясняются.

Предварительно, погибший – Старицкий Сергей Геннадиевич, 1963 года рождения, директор ТОВ "Спорт медиа проект".

Как ранее сообщал "Апостроф", в России экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов покончил жизнь самоубийством прямо в зале заседания суда после вынесения приговора по делу о вымогательстве.