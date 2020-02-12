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Выстрелил в голову: в России бывший топ-чиновник совершил суицид в зале суда

среда, 12 февраля 2020, 13:09
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В России экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов покончил жизнь самоубийством прямо в зале заседания суда после вынесения приговора по делу о вымогательстве.

Как пишет местная пресса, бывший топ-чиновник обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей. До приговора он находился под подпиской о невыезде. Наградной пистолет он выхватил из-за пазухи и выстрелил в себя.

Российские СМИ пишут, что Свиридов страдал неизлечимым онкологическим заболеванием. По решению суда его приговорили к трем годам заключения, несмотря на 4 стадию рака.

Интересно, что защита просила смягчить срок, за это даже выступала сторона потерпевших. Но судья приговорил того к реальному тюремному сроку.

Напомним, что в третьем по величине городе Накхон Ратчасима Таиланда военный открыл огонь по людям в торговом центре.

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