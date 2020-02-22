Сказочный Денис: министр юстиции Украины повеселил сети странным фото

Министр юстиции Украины Денис Малюска опубликовал забавное фото в соцсети, чем и повеселил сеть.

Соответствующее фото появилось на его странице в Facebook.

На нем министр стоит на руках перед раскрытой книгой.

"Вчера успешно отчитались перед парламентом, теперь можно и книжку почитать", - подписал он фото.

Такое фото Малюски повеселило украинцев, о чем они активно пишут в соцсетях.

"Кодекс судейской этики и некоторые другие соображения удерживают меня от вполне определенных комментариев. Пока сойдёмся на том, что читать полезно даже стоя на голове", "Эпическое фото, особенно в сочетании с информацией в профиле - Министерство юстиции, спасибо, поржала", "В принципе всё ясно", "Придет нормальная не импотентная власть в стране, все соросята и слуги будете перед следователем "звітувати", "Там за вами выехали, спрашивают какой у вас размер? Белый халат выбирают", - пишут в сети.

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