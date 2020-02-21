Еще один шоумен: сети повеселило видео "Битвы экстрасенсов" с участием лидера "Слуги народа"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "засветился" в популярной украинской телепрограмме "Битва экстрасенсов".
Видео опубликовала на своем YouTube-канале одна из участниц шоу Анна Арджеванидзе.
Политик участвовал в испытании для экстрасенса Анны. Она среди пятерых мужчин должна была почувствовать миллионера. Среди них находился и Арахамия. Именно его предстояло угадать Арджеванидзе.
В сети пользователи обсудили участие политика в передаче на телеканале СТБ.
Как сообщал "Апостроф", председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сделал неоднозначное заявление про нападение на воинов ВСУ на Донбассе.
Напомним, ранее Арахамию поймали на опасном нарушении правил дорожного движения (ПДД) в Киеве - он перебегал дорогу на красный свет светофора.