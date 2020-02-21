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Еще один шоумен: сети повеселило видео "Битвы экстрасенсов" с участием лидера "Слуги народа"

пятница, 21 февраля 2020, 11:15
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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "засветился" в популярной украинской телепрограмме "Битва экстрасенсов".

Видео опубликовала на своем YouTube-канале одна из участниц шоу Анна Арджеванидзе.

Политик участвовал в испытании для экстрасенса Анны. Она среди пятерых мужчин должна была почувствовать миллионера. Среди них находился и Арахамия. Именно его предстояло угадать Арджеванидзе.

В сети пользователи обсудили участие политика в передаче на телеканале СТБ.

Как сообщал "Апостроф", председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сделал неоднозначное заявление про нападение на воинов ВСУ на Донбассе.

Напомним, ранее Арахамию поймали на опасном нарушении правил дорожного движения (ПДД) в Киеве - он перебегал дорогу на красный свет светофора.

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