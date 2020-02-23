Что нельзя делать на Масленицу: традиции и советы врача

Врач рассказала, как не пошатнуть свое здоровье на Масленицу, употребляя много блинов.

По словам эндокринолога Елены Мамонтовой, блины - достаточно калорийное блюдо, которое повышает нагрузку на внутренние органы, участвующие в переваривании и усвоении компонентов.

"Если у человека есть непереносимость глютена, ему придется отказаться от такого варианта блюда. Ведь вред здоровью может быть нанесен достаточно серьезный", - отмечает врач.

Также специалист рекомендует воздержаться от блинов и тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (панкреатит, холецистит).

Кроме того, врач не рекомендует есть блины и людям с избыточным весом и при сахарном диабете из-за высокого содержания углеводов.

Но некоторые запреты в дни Масленицы являются и традиционные:

На Масленицу-2019 нельзя есть мясные продукты, а лучше отдать предпочтения рыбным блюдам, икре, овощам и молочным продуктам. Это ведь будет сырная неделя. А впереди – несколько недель строго поста, так что лучше начать готовиться к нему уже сейчас. Во время Масленичной недели нельзя переедать. Чревоугодие – это грех, особенно в преддверии Великого поста, поэтому стоит соблюдать меру; В масленичную неделю нельзя злиться, ругаться с людьми по любому поводу, сквернословить. Помните, что после Масленицы начинается Великий пост, а к этому событию нужно готовиться морально; Нельзя на Масленицу встречать гостей в неубранном доме; Нет запретов на Масленицу, касающихся работы. Главное, чтобы вы не забывали, что нужно готовить много блинов и созывать гостей. Нельзя на Масленицу-2019 не соблюдать традицию, касающуюся походов в гости и шумных гуляний за поеданием блинов. Это не просто плохой тон, но и нарушение давних обычаев праздника.

Как сообщал "Апостроф", в прошлом году мы публиковали самые вкусные рецепты блинов на Масленицу.