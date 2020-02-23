Марс на краешке Луны: в сети появились впечатляющие космические фото

В сети появились впечатляющие фото Марса, за минуту до того, как красная планета исчезла из поля зрения за спутником Земли - Луной.

Об этом сообщает портал Texty.org.ua.

Фото удалось снять в США, в штате Аризона.

На этой фотографии планета выглядит как маленькая оранжевая точка, которая едва касается нижнего освещенного края Луны.

Это явление не такое уж и редкое: в этом году Марс пять раз будет прятаться за Луной. Правда, это не всегда приходится на темное время суток, и не всегда его движение можно увидеть именно из густонаселенных мест планеты, как было в этот раз.

Как сообщал "Апостроф", ранее планетоход Curiosity обнаружил необычные выбросы кислорода на Марсе, это явление озадачило ученых на Земле .

Напомним, что отправлены на Марс в прошлом году аппараты NASA зафиксировали так называемую "пылевую башню" - марсианское торнадо, погубило марсоход Opportunity.