Под Николаевом произошло жуткое ДТП с маршруткой и грузовиком, много пострадавших: фото

В Николаевском районе грузовой автомобиль DAF с цистерной столкнулся с маршрутным микроавтобусом, который двигался в встречном направлении. С места аварии в больницу доставлено 10 человек.

Об этом жутком ДТП сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как сказано в сообщении, авария произошла в субботу, 22 февраля, около 18:30 на 115 км автодороги "Одесса - Мелитополь - Новоазовск". Грузовик с цистерной в лобовую столкнулся с микроавтобусом, который двигался по маршруту "Маловарваровка - Центральный рынок".

"Вследствие ДТП восемь пассажиров и водитель автобуса, а также водитель грузовика с телесными повреждениями были доставлены в больницу Николаева. Всего в рейсовом автобусе находилось 12 пассажиров и водитель", - сказано в сообщении.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются, полиция обратилась за помощью к очевидцам, владеющим какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП или имеющим записи с видеорегистраторов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Мариуполе произошла авария с маршруткой, пострадали два человека, которые находились на остановке общественного транспорта.