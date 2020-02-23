Потерял ногу, но дождался сына: сеть взволновала трогательная история молодого бойца ВСУ, фото

В сети рассказали трогательную историю бойца ВСУ, который потерял ногу на Донбассе, однако дома его ждал сюрприз - жена родила сына.

Об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр в Facebook.

"А сейчас мы немного расскажем вам о настоящей любви и верности. В нашей бригаде служит Владимир Мацко, который 28-го января, выполняя боевую задачу, подорвался на мине и потерял ногу", - пишут в сообществе

В начале февраля, когда медицинский самолет с Владимиром на борту приземлился в Киеве, ему позвонила жена Виктория и сказала: "Поздравляю, дорогой, я только что родила тебе второго сына! Не беспокойся, у нас все хорошо, лечись спокойно!"

"Прекрасный пример надежного тыла, не так ли? Вике всего 20 лет, но молодой возраст не мешает ей самостоятельно воспитывать двух детей и ждать любимого с войны. Владимир же признается, что после протезирования обязательно примет участие в "Играх непокоренных", - говорится в сообщении.

Пользователи сети активно комментируют новость и желают счастья бойцу и его семье.

Ранее "Апостроф" сообщал, что журналист и бывший политзаключенный Роман Сущенко рассказал, что во время плена в России держался и не пал духом благодаря творчеству - рисункам, картинам и письмам от близких и просто неравнодушных.