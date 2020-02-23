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Украину накроет мощный циклон: где ждать осадков и штормового ветра

воскресенье, 23 февраля 2020, 16:39
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Фото: glavred.info

В понедельник, 24 февраля, Украину накроет циклон, который принесет осадки и мощный штормовой ветер. Первыми удар непогоды примут восточные области страны.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

По ее словам, над Германией формируется циклон Юлия, который 24-го февраля принесет в Украину осадки со штормовым ветром.

"В течение дня осадки будут смещаться вместе с циклоном в восточном направлении, поэтому, например, во второй половине дня понедельника основной влажный удар примут на себя восточные области, а также Днепр с районами, Сумская область, Запорожье", - сообщила Наталка Диденко.

Синоптик предупредила о необходимости соблюдать осторожность во время штормового ветра, который в течении дня будет бушевать в большинстве областей Украины.

"В Киев циклон прыгнет уже ближайшей ночью. Сначала идти дождь, потом он перейдет в мокрый снег. Штормовой северо-западный ветер будет достигать порывов 15-22, а то и больше, метров за секунду. Днем в Киеве осадки ослабнут и прекратятся. Но сильный ветер останется на протяжении всего дня", - сообщила Наталка Диденко.

Традиционно синоптик дала рекомендации во время непогоды избегать неустойчивых конструкций, билбордов, линий электропередач, высоких старых деревьев и не находится долго под аварийными балконами.

Как сообщал "Апостроф", раньше в сети показали фото весны, которая во второй половине февраля пришла в Украину.

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