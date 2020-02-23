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В Украину пришла настоящая весна: появились яркие фото

воскресенье, 23 февраля 2020, 08:10
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Фото: Апостроф

В сети показали фото весны, которая во второй половине февраля пришла в Украину.

Снимки появились в Facebook киевского фотографа Грицька Кромешного.

Фотограф изобразил раннюю весну во всех ее красках.

Лес, где вообще нет снега, хотя на календаре только февраль, но уже цветут подснежники.

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Отметим, что из-за аномально теплой погоды этой зимой многие из растений и не засыпали - продолжали цвести практически все время. На протяжении декабря-января, то распускались деревья, то зеленела трава, то вовсю цвели подснежники, магнолии и другие ранние цветы.

Как сообщалось, ранее стало известно, какой будет погода до конца 2020 года.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

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