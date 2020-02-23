В Запорожье зверски убили криминального авторитета по кличке "Сарван"

В Запорожье жестоко убили криминального авторитета азербайджанского происхождения по кличке "Сарван", которого подозревают в причастности к наркобизнесу в Запорожье.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Укринформ".

"22 февраля в 18:46 поступило сообщение о том, что в автомобиле скорой помощи скончался мужчина 1968 года рождения от ножевого ранения грудной клетки. Сейчас продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств и причастных к совершению уголовного правонарушения", - прокомментировала пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик.

Местный информационно-аналитический портал "Акцент" сообщает, что убитый причастен к наркобизнесу в Запорожье. Также он организовывал преступную группировку и тесно общался с "Григорой" - не менее известным в Запорожье криминальным авторитетом.

Имел "Сарван" связи с ворами в законе и на своей родине - в Азербайджане.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Запорожье произошло еще одно жестокое убийство, убили криминального авторитета Алексея Петрова по прозвищу "Петрик". Мужчину убили с особой жестокостью – ему перерезали горло.