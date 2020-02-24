Любит животных и путешествует: что известно об украинке, которая не покинула Китай из-за собачки, фото

Украинка Анастасия Зинченко, которая не покинула охваченный смертельным коронавирусом Китай из-за собачки, активно ведет свою страничку в Instagram, где постит фото из путешествий и милые снимки с животными.

Девушка работает в Китае моделью и хореографом, жилье для нее снимает фирма, с которой она сотрудничает. Сейчас Анастасия ожидает эвакуации в Украину - ей лично позвонил президент Владимир Зеленский и заверил, что вопрос будет решен.

По словам девушки, она не смогла выехать из Китая из-за собачки Миши, возникли проблемы с документами животного.

"В посольстве предложили мне ее (собачку, - "Апостроф") оставить или отдать в питомник, на что я ответила категоричное НЕТ. Не знаю, на какой ответ они рассчитывали, но я никогда ее не брошу и не предам. Она мой друг и моя семья, моя поддержка и антидепрессант, она меня не бросала в моменты, когда мне было очень трудно или когда я плакала, она приходила ко мне, облизывала мои слезы и ложилась спать рядом", - отметила Анастасия.

На своей странице в Instagram девушка ранее рассказывала, что ее любимое животное с детства, которое она мечтала увидеть, - это слон. И именно в Китае она побывала в таком зоопарке.

Есть у Зинченко и милые фото с дельфинами, и модельные снимки с другими животными.

Судя по страничке в соцсети, она любит путешествовать и уже побывала во многих регионах Китая.

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Подробнее о том, как происходила эвакуация украинцев из китайского города Уханя, читайте в материале "Апострофа": В Харьков прибыл самолет с эвакуированными из Китая украинцами: все подробности, фото и видео.