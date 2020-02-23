Всплыли интересные детали и пикантные фото украинки, которая не вылетела из Китая из-за собачки

Украинка Анастасия Зинченко, которая из-за запрета взять на борт самолета свою собаку осталась в китайском городе Ухане, который стал центром распространения опасного коронавируса, приехала в Китай из Херсона и работала в модельном бизнесе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "КП в Украине".

Как сообщила изданию Оксана Кияшко, мать 22-летней девушки, которая из-за собаки отказалась от эвакуации из Уханя, ее дочь не могла бросить на произвол судьбы годовалого шпица Мишеля. Собаку не разрешили взять на борт самолета, хотя ей сделали все необходимые прививки и оформили нужные документы. Настя осталась в зараженном городе вместе с собакой.

Анастасия Зинченко приехала в Китай из Херсона, где сейчас живет ее мама. На протяжении трех лет она работала тут моделью и хореографом. Некоторые свои фото девушка опубликовала в Instagram.

Незадолго до вспышки коронавируса, 28 декабря, Анастасия Зинченко переехала в город Ухань.

По словам ее матери, украинка живет в квартире, которую для нее арендует фирма, с которой она сотрудничает. Проблема возникает только с питанием. Для покупок в супермаркете нужны талоны и спецпропуск, выходить за продуктами можно только три раза в неделю.

Еду для себя Анастасия имеет возможность покупать в соседнем ларьке. Корм для Мишеля достать сложнее – зоомагазины в городе закрыты.

Сейчас девушка ждет окончания эпидемии, чтобы наконец-то вернуться домой.

Подробнее о том, как происходила эвакуация украинцев из китайского города Уханя, читайте в материале "Апострофа": В Харьков прибыл самолет с эвакуированными из Китая украинцами: все подробности, фото и видео.