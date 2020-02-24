Молодым родителям в Украине готовят денежный сюрприз: что нужно знать об этом

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает приятный сюрприз для молодых родителей - на имя каждого новорожденного украинца предлагают открывать депозит на сумму 50 тыс. гривен ($2000).

Соответствующий законопроект №2801 поддержал профильный комитет по вопросам молодежи и спорта.

Согласно пояснительной записке, нововведение позволит накапливать средства к совершеннолетию ребенка. Родители сами смогут выбрать банк, в котором будет открыт депозит.

Средства можно будет использовать досрочно, то есть до 18 лет, только в случае, если ребенок тяжело заболел, а денег на лечение у родителей нет; если ребенок потерял жилье в результате стихийного бедствия или других обстоятельств, а также на получение высшего образования (если сумма вклада покрывает не менее половины стоимости всего обучения).

Кроме того, родителям предлагают разрешить вкладывать накопленные на депозите средства в инвестиционные и страховые фонды.

Если новорожденному ребенку открыть депозит под 12% годовых на 50 тыс. гривен ($2000), то до совершеннолетия он получит 384,5 тыс. гривен ($15700).

Как сообщал "Апостроф", отныне родители новорожденных могут оформить все необходимые услуги за 20 минут с программой е-Малятко.