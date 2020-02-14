Новоиспеченным родителям в Украине готовят приятный сюрприз: что нужно знать

Отныне родители новорожденных могут оформить все необходимые услуги за 20 минут с программой е-Малятко, которую презентовали в Киеве.

Об этом на официальном Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Если раньше нужно было выстоять в очередях 11 инстанций, подать 37 документов - сейчас 20 минут и всего 1 заявление прямо в роддоме. Похожие сервисы в некоторых странах объединили 3-5 услуг в 1, а мы - сразу все 10", - отметил глава правительства.

Среди доступных для украинских родителей услуг :

- государственная регистрация рождения ребенка и происхождения ребенка;

- регистрация места проживания новорожденного ребенка;

- назначение государственной помощи при рождении ребенка;

- назначение материальной помощи на детей, родившихся в многодетных семьях;

- внесение данных о новорожденном ребенке в Реестр пациентов, который ведется в центральной базе данных электронной системы здравоохранения;

- регистрация в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;

- выдача удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

- определение принадлежности новорожденного ребенка к гражданству Украины;

- внесение информации о новорожденном ребенке в Единый государственный демографический реестр с присвоением уникального номера записи в нем.

Если заполнить электронную форму, все эти услуги можно заказать бесплатно.

С 1 января 2020 года е-Малятко уже работает в Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге. А скоро услугой можно будет воспользоваться онлайн на портале Действие.

Как сообщалось ранее, в Украине запустили новый сервис "е-пенсия", благодаря которому украинцы могут обратиться за назначением пенсии в онлайн режиме, через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

А подробнее о том, какие государственные услуги сейчас доступны украинцам через новое мобильное приложение "Дія" и как им пользоваться, читайте в материале "Апострофа": Эпоха диджитализации: как в Украине запустили "государство в смартфоне"