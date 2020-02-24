Нужно торговать наркотиками: Гончарук внезапно поделился "идеей", как разбогатеть

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ипотечные кредиты в Украине очень дорогие, для того, чтобы их выплатить, украинцам надо торговать наркотиками или оружием.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. То есть, не знаю, наркотиками надо, наверное, оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку", - сказал Гончарук.

Поэтому, как отметил глава правительства, одна из задач Кабмина - добиться того, чтобы украинские банки предоставляли дешевые кредиты: "Ипотека под 10% в этом году - это одна из наших главных задач".

Ранее "Апостроф" сообщал, что нардеп от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь в прямом эфире посоветовал пенсионерке продать свою собаку, чтобы оплатить квитанцию за газ.