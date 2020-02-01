Нардеп от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь в прямом эфире посоветовал пенсионерке продать свою собаку чтобы оплатить квитанцию за газ.

Об этом нардеп заявил в прямом эфире 112 канала.

В студию позвонила пожилая женщина из Кировоградской области. Пожаловалась, что получает 2 тысчяи гривен пенсии, а за газ должна платить 1953 гривны плюс 154 гривны абонплаты за транспортировку голубого топлива. Таким образом, на жизнь остается 107 гривен. Оформлена субсидия не помогает женщине решить материальные проблемы.

"Звичaйнo, cудиты в тaкиx умoвax cклaднo, мы нe знaемo, есть ли у нeи iншe мaйнo. Тoму щo cубcидiя нaдaетьcя в зaлeжнocтi от нaявнocтi iншoгo мaйнa i мaйнoвoгo cтaну. Я ocoбиcтo зуcтpiчaв випaдкы, кoлы жiнкa xoтiлa oтpимaты cубcидiю, мaючы кiлькa квapтиp. Якщo Человек должн кiлькa квapтиp, вoнa должн вiдпoвiднe мaйнoвe cтaнoвищe, a знaчить, нe пoтpeбуе дoдaткoвoи cубcидiи. Якщo является coбaкa eлiтнoи пopoды, вoнa мoжe пpoдaты ее в любой мoмeнт i cпoкiйнo oплaтиты ", - сказал Брагарь.

Напомним, что ранее Евгений Брагарь обратился в полицию, чтобы высаженных из автобуса Луцк - Киев волонтерок, которые попросили водителя выключить русскоязычный сериал, привлекли к ответственности.

Как информировал "Апостроф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский поручил разобраться с платежами за отопление , которые получили украинцы.