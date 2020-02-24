Украинский телеканал попал в громкий скандал из-за советской "пестроты" в эфире

Украинский телеканал "Интер" попал в новый громкий скандал, показав в своем эфире в воскресенье, 23 февраля, когда в Российской Федерации отмечают День защитника отечества, военные советские и российские фильмы.

Об этом можно судить из программы телепередач канала, которую приводит "Обозреватель".

"Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается", – так озаглавлен цикл фильмов на канале.

Так, в воскресенье в 5:40 зрители смогли посмотреть картину об учениях советских десантников "В зоне особого внимания".

А в 7:30 канал показал и вторую часть этой картины "Ответный ход".

Добавим, что советские киноленты "Интер" транслировал в течение двух последних дней. Например, в субботу, 22 февраля, кроме вышеупомянутых, на нем также шел фильм "Захват".

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский телеканал "Интер" оскандалился с новогодним концертом, в котором приняли участие артисты, которые поют в России.

Кроме того, в телепрограмме этого канала к празднику 8 марта 20118 года можно было увидеть премьеру концерта Светланы Лободы и фильм "Москва слезам не верит".