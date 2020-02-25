В Украину возвращаются морозы: синоптики уточнили прогноз на 25 февраля

Во вторник, 25 февраля, в Украину вернутся морозы, правда ниже нуля термометры опустятся только ночью. А вот днем по всей стране ожидается плюсовая температура.

По данным Укргидромецентра, теплее всего будет на юге страны, где прогнозируют вплоть до 11 градусов тепла. Также аномально теплым как для конца зимы будет день на Закарпатье, где ожидают до 10 градусов с отметкой плюс.

В Киеве во вторник ожидается от 4 до 6 градусов тепла днем, а ночью от 0 до двух градусов мороза. Синоптики предупреждают, что днем в столице Украины возможны осадки. Также дожди прогнозируют на западе и северо-западе страны. В остальных регионах будет преимущественно солнечная погода.

Напомним, что в Украине ухудшились погодные условия, по всей стране бушует непогода, идет дождь, а сильный ветер валит деревья.