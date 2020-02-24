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Ветер валит деревья, на дорогах - опасно: на Украину обрушилась мощная непогода, фото и видео

понедельник, 24 февраля 2020, 08:35
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Фото: НикВести

В Украине ухудшились погодные условия, по всей стране бушует непогода, идет дождь, а сильный ветер валит деревья.

Об опасности предупреждает пресс-служба ГСЧС.

По сообщению Укргидрометцентра, в связи с перемещением активного циклона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега в западных областях, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки. По всей Украине, кроме северо-восточной части, прогнозируют сильный ветер 25-28 м/с.

В Карпатах - снег, который повлечет сильную метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, порывы ветра 40 м/с.

Ночью и утром 24 февраля по северо-западным районам Черного моря ожидается сильный ветер 25-28 м/с, высота волн 30-40 дм; на Азовском море днем 24 февраля сильный ветер 25-28 м/с, высота волн 15-20 дм, местами значительные осадки.

"24 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 251 населенный пункт", - говорится в сообщении ГСЧС.

Беды непогода натворила в семи областях. В частности, во Львовской области без света остались 70 населенных пунктов, Ивано-Франковской - 69, Тернопольской - 65, Волынской - 23, Черновицкой - 12 и Ровенской - 1.

"24.02.2020 в 03:30. Шегини. Будьте осторожны от порыва ветра падают деревья", - написал руководитель ОО "Варта1" Игорь Зинкевич, в Facebook.

Он, также сообщил, что на трассе Киев - Чоп произошло ДТП, автомобиль снес парапет, пострадали люди.

В Киеве, на улице Брожко немного подтопило улицу, там открыты люки.

Как сообщалось, ранее стало известно, какой будет погода до конца 2020 года .

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ждать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

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