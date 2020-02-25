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Мороз и сильная метель: появилось фантастическое фото зимы в Карпатах

вторник, 25 февраля 2020, 10:30
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В сети показали фотографию заснеженных украинских Карпат, где по-настоящему можно увидеть зиму в этом году. В то время как на больше части страны сейчас сохраняется солнечная погода, утром 25 февраля здесь сильно метет.

Соответствующий кадр показал Черногорский горный поисково-спасательный пост на Facebook-странице.

"По состоянию на 7:45 25.02.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, метель, видимость ограничена до 20 м. Ветер юго-западный 15 м / с, порывы до 20 м / с. Температура воздуха -8 ° С", - говорится в сообщении.

Также спасатели попросили туристов воздержаться от походов в высокогорье.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве 24 и 25 декабря наблюдались самые теплые ночи за 139 лет наблюдений, это уже девятый температурный рекорд. Восьмым рекордом стала температура в ночь на 24 декабря, когда столбики термометра показывали 5,7 выше нуля.

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