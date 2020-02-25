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Скандальное решение ЕСПЧ по люстрации чиновников: в Украине сделали важное пояснение

вторник, 25 февраля 2020, 22:58
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Министр юстиции Украины Денис Малюська объяснил скандальное заявление ЕСПЧ, по люстрации украинских чиновников.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы не будем сидеть, сложа руки, а сделаем все, чтобы обеспечить права граждан и сохранении механизма люстрации, хотя и в ограниченном виде", - написал он.

По его словам, ЕСПЧ не признавал неправомерной люстрацию целиком, а только ее чрезмерный объем. Отдельные категории граждан, по мнению суда, были автоматически люстрированы, хотя ничего плохого не совершали.

"Мы планируем совместно с народными депутатами проработать и внести законопроект, согласно которому будет создана комиссия, которая будет рассматривать жалобы граждан, которые считают свою люстрацию неправомерной. Также будет рассматриваться возможность восстановления в должности (при ее наличии) и выплаты разницы между утраченным и реальным заработком" , - пишет министр.

Он отмечает, что этот механизм не применяется к категории граждан, чья люстрация была обоснованной.

Как сообщал "Апостроф", стала известна реакция послов G7 на идею президента Украины Владимира Зеленского о дополнительной люстрации.

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