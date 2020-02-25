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В центре Львова орудует банда уличных воровок: опубликованы видео

вторник, 25 февраля 2020, 22:04
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В самом центре Львова заметили уличных воров, которые обворовывают местных жителей и туристов.

Об этом написал в Facebook львовский депутат Игорь Зинкевич.

"25.02.2020. Пр. Свободы снова появились так называемые - "цыгане", которые извлекают вещи из сумок", - пишет он.

Зинкевич, также обнародовал видео "работы" карманных воров.

Они искусно и за считанные секунды извлекают вещи у прохожих, жертва не успевает заметить, а когда замечает, то уже поздно.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 31 января в Виннице мужчина украл из Крестовоздвиженского храма мощи Святого Николая. В полиции уже начали поиски злоумышленника. Судя по опубликованным фотографиям, в руках мужчина нес веник. Также у него был синий пакет, в который, судя по всему, он спрятал украденные мощи.

Напомним, что сотрудники полиции задержали в Киеве женщину, которая подозревается в совершении многочисленных краж, в том числе из общежитий и детского сада.

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