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Людей не выпускают даже из домов: украинец рассказал о ситуации в охваченном коронавирусом Китае

вторник, 25 февраля 2020, 07:08
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Фото: Facebook

В Китае, который "закрыт" из-за эпидемии коронавируса, в некоторых районах людям запрещают выходить из дома.

Об этом в комментарии "Апострофу" рассказал украинец Алексей Лесной, который вернулся из охваченного коронавирусом Китая, но для этого ему пришлось облететь несколько стран - из Шанхая в Москву, а оттуда во Франкфурт, далее в Киев.

"По ситуации с карантином. Мне сказали, что до моего прилета было жестче, но когда я приехал, все было довольно спокойно, организовано, без паники. По поводу, что закрывают дома - в зависимости от района и местных властей - если были случаи, что был хотя бы один зараженный - всех закрывают внутри на 14 дней, безвылазно. Кому-то давали пропуска, бывали случаи, что через окна продукты передавали", - рассказал он.

Также Лесной отметил, что в Китае строго запрещено ходить без маски.

"Тебя никуда не выпустят и не впустят, если нет на лице маски. Другой момент - когда были люди заболевшие коронавирусом или были больны, но думали, что у них простуда, пытались это скрывать, говорили, что не больны, они ходили в людные места и заражали других - их за это представили к уголовной ответственности. Точно знаю, что несколько человек были пойманы и несут ответственность, не оглашалось какую", - рассказал украинец.

По его словам, китайцам из-за коронавируса вообще нельзя покидать страну.

"Но все равно, я летел русским "Аэрофлотом", и было множество китайцев, из 300 примерно пассажиров минимум 250 - китайцы летели через Москву транзитом в другие города, я не знаю, как их проверяют, но их реально уйма и все куда-то вылетают", - уточнил Алексей Лесной.

Отметим, что за минувшие сутки, 24 февраля, в Китае из-за коронавируса нового типа Сovid-19 погиб 71 человек. При этом общее число жертв достигло 2663 человека.

За 24 февраля на территории Китая было выявлено 508 новых случаев инфицирования. При этом 2589 человек выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. 71 человек погиб (большинство в провинции Хубэй).

В Южной Корее зафиксировано 893 заболевших (+130 за день) и 8 смертей (+1), в Италии – 229 зараженных и 7 умерших, в Иране – 47 зараженных и 12 смертей.

Подробнее об эпидемии коронавируса читайте в материале "Апострофа": Вирус-"убийца" из Китая атакует мир: новые данные о жертвах, фото и видео.

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