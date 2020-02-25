В Украине запускают в оборот новые 200 гривен: чем они будут отличаться

Во вторник, 25 февраля, Национальный банк Украины запускает в оборот новые купюры номиналом 200 гривен, которые будут незначительно отличаться от старых.

Как сказано в сообщении, новые банкноты были напечатаны еще в 2019 году. По своему дизайну они будут мало отличаться от прежних, напечатанных в 2007 году.

На лицевой стороне купюры изображен портрет Леси Украинки, на обратной – въездная башня Луцкого замка. Размер банкноты – 75 на 148 мм.

Отличительными особенностями новых купюр будут дизайн защитной ленты на лицевой стороне и стиль, в котором выполнено изображение номинала банкноты.

Как сообщал "Апостроф", в Украине активно начали распространять фальшивые доллары, поэтому покупателей призывают быть очень внимательными и проверять купюры.