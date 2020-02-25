Второй день Масленицы: яркие открытки и поздравления в стихах и смс

Украинцы в 2020 году отмечают Масленицу с 24 февраля до 1 марта включительно.
"Апостроф" подготовил поздравления со вторым днем Масленицы для родных и близких.
Поздравления в СМС
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Масленица идет - за собой весну ведет. Желаю весеннего настроения и веселых праздников.
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Веселой Масленицы! Вкусных блинов, крепкого здоровья и отличного настроения.
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Желаю тебе кататься, как сыр в масле! Веселых и вкусных праздников.
Масленица у ворот - открывай пошире рот.
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Вкусной и сладкой жизни! Пусть щедрым будет и стол, и сердце. С Масленицей!
Стихи
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С Масленицей ласковой поздравляем вас,
Пирогам повластвовать наступает час.
Без блинов не славятся проводы зимы,
К песне, к шутке, к радости приглашаем мы!
Проводы зимы каждому знакомы.
Вкусные блины всех встречают дома.
Пусть же этот праздник принесет сейчас
Море неизбывной радости для вас.
Пришла Масленица в дом
И уселась за столом,
Приготовила блинов,
Уже ужин всем готов!
Пожелаем все друг другу,
Чтоб ушла из сердца вьюга,
Пожелаем всем прощенье,
Что подарит просветленье!
И пусть Ангел всех хранит,
А в душе любовь горит,
Согревая всех теплом,
Оживляя жизнь добром!