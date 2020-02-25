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Второй день Масленицы: яркие открытки и поздравления в стихах и смс

вторник, 25 февраля 2020, 07:34
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Фото: Facebook

Украинцы в 2020 году отмечают Масленицу с 24 февраля до 1 марта включительно.

"Апостроф" подготовил поздравления со вторым днем Масленицы для родных и близких.

Поздравления в СМС

***
Масленица идет - за собой весну ведет. Желаю весеннего настроения и веселых праздников.
***
Веселой Масленицы! Вкусных блинов, крепкого здоровья и отличного настроения.
***
Желаю тебе кататься, как сыр в масле! Веселых и вкусных праздников.

Масленица у ворот - открывай пошире рот.

***
Вкусной и сладкой жизни! Пусть щедрым будет и стол, и сердце. С Масленицей!

Стихи

***
С Масленицей ласковой поздравляем вас,
Пирогам повластвовать наступает час.
Без блинов не славятся проводы зимы,
К песне, к шутке, к радости приглашаем мы!

Проводы зимы каждому знакомы.
Вкусные блины всех встречают дома.
Пусть же этот праздник принесет сейчас
Море неизбывной радости для вас.

Пришла Масленица в дом
И уселась за столом,
Приготовила блинов,
Уже ужин всем готов!

Пожелаем все друг другу,
Чтоб ушла из сердца вьюга,
Пожелаем всем прощенье,
Что подарит просветленье!

И пусть Ангел всех хранит,
А в душе любовь горит,
Согревая всех теплом,
Оживляя жизнь добром!

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