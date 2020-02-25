Второй день Масленицы: яркие открытки и поздравления в стихах и смс

Украинцы в 2020 году отмечают Масленицу с 24 февраля до 1 марта включительно.

"Апостроф" подготовил поздравления со вторым днем Масленицы для родных и близких.

Поздравления в СМС

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Масленица идет - за собой весну ведет. Желаю весеннего настроения и веселых праздников.

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Веселой Масленицы! Вкусных блинов, крепкого здоровья и отличного настроения.

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Желаю тебе кататься, как сыр в масле! Веселых и вкусных праздников.

Масленица у ворот - открывай пошире рот.

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Вкусной и сладкой жизни! Пусть щедрым будет и стол, и сердце. С Масленицей!

Стихи

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С Масленицей ласковой поздравляем вас,

Пирогам повластвовать наступает час.

Без блинов не славятся проводы зимы,

К песне, к шутке, к радости приглашаем мы!

Проводы зимы каждому знакомы.

Вкусные блины всех встречают дома.

Пусть же этот праздник принесет сейчас

Море неизбывной радости для вас.

Пришла Масленица в дом

И уселась за столом,

Приготовила блинов,

Уже ужин всем готов!



Пожелаем все друг другу,

Чтоб ушла из сердца вьюга,

Пожелаем всем прощенье,

Что подарит просветленье!



И пусть Ангел всех хранит,

А в душе любовь горит,

Согревая всех теплом,

Оживляя жизнь добром!