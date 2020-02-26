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Археологи обнаружили в Турции останки таинственного древнего царства: фото

среда, 26 февраля 2020, 02:23
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В Южной части Турции, неподалеку от города Конья, археологи из Университета Чикаго обнаружили остатки древнего королевства, упоминания о котором были утеряны в исторических хрониках.

Об этом пишет Science Alert.

Один из местных фермеров сообщил группе археологов, которая работала на кургане Тюркмен-Карахоюк, что обнаружил у ирригационного канала большой странный камень с непонятными надписями.

Археологи сразу поняли: это был лувийский. Этот язык использовали в регионе в бронзовом и железном веках.

Камень оказался частью древней стелы. Надписи повествовали о победе царя Хартапы над могущественной Фригией. Согласно надписям, войска Хартапы взяли царя Мидаса в плен. Столицей же государства Хартапы был город у кургана Тюркмен-Карахоюк.

Ученые были поражены, поскольку раньше ни о государстве Хартапы, ни о древнем городе не было ни единого упоминания.

"Мы понятия не имели об этом королевстве. В одно мгновение у нас появилась глубокая новая информация о Ближнем Востоке железного века <…> Внутри этого кургана мы найдем дворцы, памятники, дома. Эта стела изумительная, невероятно удачная находка", - говорит археолог Джеймс Осборн.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ходе раскопок в районе города Сиди Габер египетские археологи обнаружили гигантский черный саркофаг, для извлечения которого понадобилось привлечь инженерное подразделение армии Египта.

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