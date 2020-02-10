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В Египте нашли загадочный саркофаг весом в 30 тонн, фото и видео

понедельник, 10 февраля 2020, 02:05
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В ходе раскопок в районе города Сиди Габер египетские археологи обнаружили гигантский черный саркофаг, для извлечения которого понадобилось привлечь инженерное подразделение армии Египта.

Об этом пишут иноСМИ.

Гигантский саркофаг был обнаружен на глубине пяти метров. Древняя гробница весит около 30 тонн, поэтому, чтобы извлечь ее на поверхность, археологам пришлось обратиться за помощью к инженерным войскам египетской армии.

Крышка саркофага украшена иероглифами Птолемеевского периода, что свидетельствует о том, что захоронение было сделано в промежутке между 332 и 30 годом до нашей эры, но точную дату археологам пока установить не удалось.

Рядом с саркофагом была установлена странная алебастровая голова, которая будто охраняет древнее захоронение.


Пока неизвестно, кто именно похоронен в саркофаге. Прежде чем открыть каменную гробницу, ученые должны тщательно исследовать внешнюю поверхность саркофага.

Как сообщал "Апостроф", ранее недалеко от столицы Египта Каира археологи нашли древнюю гробницу-некрополь с захоронением знатной женщины.

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