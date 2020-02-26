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Хотел добиться справедливости: всплыли детали о мужчине, который поджег себя под ОПУ в Киеве

среда, 26 февраля 2020, 14:26
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Мужчина, который в среду, 26 февраля, совершил самоподжог на улице Банковой в столице под стенами Офиса президента Украины, таким образом выразил свой протест из-за того, что не может получить свой земельный пай в Сумской области.

Об этом он сам сообщил журналистам, когда огонь потушили.

Мужчина назвал себя Александром Бурлаковым. Он из села Новоивановка Сумской области, где, по его словам, ему принадлежит земельный участок, который он никак не может получить из-за бездействия властей.

Свой поступок он объяснил тем, что хотел привлечь внимание к ситуации и добиться справедливости, потому что ни в сельсовете, ни в Держгеокадастре не могут найти документы, которые подтверждают его право на земельный пай.

В пресс-службе ОПУ подтвердили, что мужчина, совершивший самоподжог, приехал из Сумской области, где у него конфликт с местными властями.

"Мужчина жив и имеет ожоги легкой степени. Его доставили "скорой" на место осмотра и оказания помощи", - сказано в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщал материале "Апостроф", во время обсуждения законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения, в Верховной Раде происходили драки, перепалки с нецензурной лексикой, пролилась даже кровь.

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