Рада готовится принять закон о рынке земли: онлайн трансляция заседания

В четверг, 6 февраля, народные депутаты Украины рассмотрят законопроекты про оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Так, во втором чтении будет рассматриваться проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения. Будет докладывать председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Сольский Николай Тарасович.

Кроме того, Верховная Рада рассмотрит законопроекты по отдельным вопросам функционирования банковской системы, по урегулированию отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, по усилению административной ответственности за незаконную торговлю горючим и другие.

Как сообщал "Апостроф", 5 февраля народные депутаты Верховной Рады рассмотрели законопроекты, которые касаются внесения изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся энергетики и банковской системы