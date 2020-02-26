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Ученые обнаружили растение, которому может быть миллиард лет: фото

среда, 26 февраля 2020, 01:15
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На севере Китая ученые обнаружили водоросль, возраст которой может составлять около миллиарда лет.

Как говорится в сообщении ученых из Политехнического Университета Вирджинии, водоросли дали имя Proterocladus antiquus.

Специалисты говорят, что растение сохранилось намного лучше предыдущих обнаруженных. Таким образом, у ученых есть возможность в деталях рассмотреть ее под микроскопом.

В статье о водоросли говорится, что самые ранние зеленые водоросли были одноклеточными, тогда как в обнаруженном экземпляре сформировалось разветвленное тело размером до трех миллиметров в высоту. Клетки обнаруженного растения дифференцированы: кроме обычных вытянутых клеток у нее есть встроенные округлые клетки с утолщенной клеточной стенкой.

Таким образом, считают ученые, растение приспособилось для выживания в неблагоприятных условиях.

Ученые говорят, что примитивные водоросли должны были сформироваться гораздо раньше, чем миллиард лет, а их открытие только это подтверждает.

Напомним, что исследования ученых из Калифорнийского университета в Болдере (США) свидетельствуют, что таяние вечной мерзлоты Заполярья может стать причиной климатической катастрофы из-за освобождения триллионов тонн углекислого газа.

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