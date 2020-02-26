Украину накроют дожди и штормовой ветер: синоптик предупредила о неприятностях

Циклон по имени Zehra 27 февраля возьмет курс на Балтику, что повлечет за собой движение атмосферного фронта на Украину. Таким образом, в четверг практически во всех областях ожидаются осадки.

Об этом 26 февраля в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По информации синоптика, на западе страны ожидается мокрый снег и похолодание до 2 градусов тепла.

"Теплее, к апрельским значениям, в четверг будет на востоке и юге Украины, а также в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. В течение дня - просто певучие +10 +15 градусов. На остальной территории +4 +8 градусов", - пишет она.

Также синоптик предупредила о штормовых порывах ветра в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

"Осадки будут проходить с запада на восток, поэтому днем восток Украины еще побудет в сухой погоде - будут дожди только к вечеру, а в западных областях и на севере осадки вероятные утром и днем, а вечером - прояснится", - добавила Диденко.

В Киеве 27 февраля ожидается дождь. Температура воздуха в столице снизится до +6 градусов.

Напомним, что в среду, 26 февраля, погода порадует украинцев настоящим весенним теплом, хотя не обойдется в этот день и без осадков.