До +14, но с дождем: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

В среду, 26 февраля, погода порадует украинцев настоящим весенним теплом, хотя не обойдется в этот день и без осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, теплее всего 26 февраля будет на юге Украине, где днем ожидается до 14 градусов тепла.

Дожди в среду синоптики прогнозируют на западе и севере Украины. Несмотря на это, здесь будет достаточно тепло - от 7 до 12 градусов тепла.

В центре страны и на востоке ожидается солнечная погода - от 7 до 11 градусов тепла.

В Киеве в этот день синоптики прогнозируют осадки в виде дождя. Днем температура воздуха от 8 до 10 градусов тепла, ночью - от 3 до 5.

Ранее "Апостроф" также сообщал, что 24 февраля в Украине бушевала непогода, много населенных пунктов остались обесточенными и страдают от ухудшения погодных условий.