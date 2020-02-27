Эпоха неожлобизма: сеть впечатлили фото странной пристройки к многоэтажке в Виннице

В Виннице жители многоквартирного дома пристроили балкон, разрушив вид фасада.

Об этом сообщают в группе "Волшебный Киев" в Facebook.

В одной из квартир двухэтажного старого дома люди решили обустроить себе балкон. Однако они не обратили внимания, что этим портят вид самого здания.

На входе в дом стоят колонны, украшая его вид. Но жители поставили балкон так, что часть колонн оказалась "замурованной" в балконе.

"Это не Киев, это Винница. Но, мы не можем не показать вам этот шедевр эпохи неожлобизма", - прокомментировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", на крыше одного из многоэтажных домов в Киеве заметили необычную пристройку: вместо мансарды собственник решил построить целую церковь.