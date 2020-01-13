В сети показали фото "частной церкви" на крыше многоэтажки в Киеве

На крыше одного из многоэтажных домов в Киеве заметили необычную пристройку: вместо мансарды собственник решил построить целую церковь.

Соответствующие фото были опубликованы в Telegram-канале "Kyiv Live".

Снимки были сделаны в районе Оболонь. Как сообщается, частную церковь-пристройку начали строить еще в середине 2010 года над двухэтажной квартирой бизнесмена.

Началось строительство как возведение обычной мансарды, однако в результате получилась "полноценная" церковь.

Кто именно владеет пристройкой – не уточняется. Также неизвестно, были ли у строителей какие-либо разрешения на проведение работ.

Как ранее сообщал "Апостроф", на улице Софиевской, 1/2 возле метро "Майдан Незалежности" киевляне заметили на крыше исторического здания строительство "дополнительного" этажа. Его постройка оказалась незаконной и спасатели КАРС КМДА приступили к демонтажу пристройки.