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На Донбассе самоликвидировался разведчик боевиков ДНР с позывным "Кот", фото

четверг, 27 февраля 2020, 08:28
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24 февраля скончался боевик так называемой ДНР Константин Тихонов по кличке "Кот".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

"24.02.20 Тихонов "Кот" Константин с Харьковской области сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Самоликвидировался", - написал Штефан.

По данным сайта "Миротворец", Тихонов родился 21 сентября 1974 года, ему было 45 лет. Воевал против Украины в группировке боевиков "5-й омсбр". Имел звание лейтенант и занимал должность заместителя начальника отделения.

В сети опубликовали фото боевика Тихонова.

Как сообщал "Апостроф", 26 февраля в зоне действия Операции Объединенных сил в Луганской области боевики так называемой ЛНР понесли потери. Военный автомобиль УАЗ боевиков "столкнулся с ПТУРом". ПТУР принадлежал бойцам 93-й ОМБр "Холодный Яр".

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