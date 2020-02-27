На Донбассе самоликвидировался разведчик боевиков ДНР с позывным "Кот", фото

24 февраля скончался боевик так называемой ДНР Константин Тихонов по кличке "Кот".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

"24.02.20 Тихонов "Кот" Константин с Харьковской области сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Самоликвидировался", - написал Штефан.

По данным сайта "Миротворец", Тихонов родился 21 сентября 1974 года, ему было 45 лет. Воевал против Украины в группировке боевиков "5-й омсбр". Имел звание лейтенант и занимал должность заместителя начальника отделения.

В сети опубликовали фото боевика Тихонова.

Как сообщал "Апостроф", 26 февраля в зоне действия Операции Объединенных сил в Луганской области боевики так называемой ЛНР понесли потери. Военный автомобиль УАЗ боевиков "столкнулся с ПТУРом". ПТУР принадлежал бойцам 93-й ОМБр "Холодный Яр".