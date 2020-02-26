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На Донбассе нанесли смертельный удар по боевикам

среда, 26 февраля 2020, 20:52
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В среду, 26 февраля, в зоне действия Операции Объединенных сил в Луганской области боевики так называемой ЛНР понесли потери.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил волонтер Роман Доник.

По его словам, военный автомобиль УАЗ боевиков "столкнулся с ПТУРом". ПТУР принадлежал бойцам 93-ей ОМБр "Холодный Яр".

"Два боевика погибли. УАЗ и ПТУР восстановлению не подлежит", – пишет Доник.

Обстрел произошел в районе линии соприкосновения возле Крымского.

Также Доник опубликовал скриншоты из социальных сетей, на которых подтверждается информация о двух погибших боевиках.

Как ранее сообщал "Апостроф", 24 февраля на Донбассе ликвидировали очередного боевика так называемой ДНР, Евгения Короленко по кличке "Фома".

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