Начали ставить противотанковые ежи: новые видео и детали столкновений на "Барабашово" в Харькове

Участники акции протеста на популярном рынке "Барабашово" в Харькове установили противотанковые заграждения, чтобы не пропустить коммунальную технику для демонтажа арки на въезде в рынок.

Новые видео с места событий публикуют очевидцы в соцсетях.

Местные предприниматели, которые торгуют на рынке пытаются воспрепятствовать планам городских властей построить дорогу по территории рынка. Прямо на въезде они поставили противотанковые ежи, чтобы не пропустить коммунальную технику.





Во время акции протеста произошли столкновения между предпринимателями и группой людей в камуфляже, которые прибыли в поддержку демонтажа арки на въезде на рынок.

Протестующих "успокаивали" дымовыми шашками и слезоточивым газом, на территории рынка были замечены люди с оружием и слышались выстрелы.





По данным полиции, за хулиганские действия во время стычек на рынке "Барабашово" задержано около тридцати человек, которые доставлены в Киевский райотдел полиции.

В центральной части Харькова из-за этой истории длинные пробки.

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