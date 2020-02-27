На популярном рынке в Харькове произошли массовые стычки, есть пострадавшие: фото и видео

На популярном рынке "Барабашово" в Харькове произошли стычки, есть пострадавшие.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Суспильне:Харьков".

Столкновение произошло между предпринимателями и группой людей в камуфляже, которые прибыли в поддержку демонтажа арки на въезде на рынок. Группа людей в камуфляже защищает коммунальную технику, которая пыталась демонтировать конструкцию. Люди в камуфляже зашли в полицейский автобус, а предприниматели оцепили его.

Представитель ТЦ Сергей Зайцев утверждает, что есть пострадавшие с легкими повреждениями среди предпринимателей. На место прибыло спецподразделение полиции. Также приехали и медики.

Известно, что пострадали четыре человека, отметил директор Центра медпомощи Виктор Забашта. Двое с ожогами глаз, еще двое - с ожогами рук и ног (с их слов, от взрыва свето-шумовой гранаты). Двух последних, по словам Забашты, доставляют в больницу неотложной помощи.

По словам пресс-секретаря полиции Харьковской области Ангелины Диской, перекрыт подъезд к рынку со стороны Юбилейного проспекта.

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