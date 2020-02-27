В Днепре авто на скорости влетело в колонну военных: страшный момент попал на видео

Утром в четверг, 27 февраля, на перекрестке Запорожского Шоссе и улицы Старокодацкой в городе Днепре водитель BMW на полной скорости попытался проскочить сквозь колонну военных, но врезался в КамАЗ и полицейский автомобиль сопровождения.

Видео момента ДТП было опубликовано на канале Днепр оперативный на видеохостинге Youtube.

Как видно на кадрах, зафиксированных камерой наблюдения, водитель BMW двигался по Запорожскому шоссе в то время, когда дорогу перекрыл автомобиль сопровождения колонны военной техники, чтобы грузовики смогли проехать этот участок. Не сбавляя скорости, он попытался проскочить между КамАЗами, но врезался в один из них и остановился от удара в автомобиль сопровождения.





К счастью, никто из участников аварии серьезно не пострадал.

По предварительным данным, 24-летний водитель BMW, был пьян. Всех участников ДТП доставили в больницу для прохождения теста на алкогольное опьянение.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Полтавской области автомобиль, в котором находились 6 военнослужащих, съехал в кювет.