Застрелили в спину: что говорил убитый пять лет назад Немцов об Украине и России

Убитый в Москве российский оппозиционный политик Борис Немцов, который был одним из самых ярых противников путинского режима, при жизни много говорил об Украине и России, а также осуждал вторжение на Донбасс и аннексию Крыма.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Обозреватель".

Борис Немцов, сопредседатель российской оппозиционной политической партии "РПР-ПАРНАС" последовательно критиковал решения российской власти. Он неоднократно выступал против аннексии Крыма, войны на Донбассе и поддержки Кремлем террористов так называемых ЛНР-ДНР. Немцов был одним из немногих российских деятелей, кто не побоялся подписаться под "Резолюцией Марша Мира" - документом, в котором у российской власти требовали немедленно вывести все войска РФ с украинской территории. После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне боевиков воюют российские войска.

"Как только Украина начнет делать экономические реформы и добьется каких-то успехов в этом направлении, как только украинская армия будет боеспособной в полном объеме, а не держаться на волонтерах и добровольцах, наступит прорыв. Путин, как любой бандит, уважает силу. Пока Украина слабая, в кризисе, пока она не начнет из кризиса выбираться, никакого взаимопонимания, а, точнее говоря, вменяемости со стороны Путина не увидите", - писал Немцов.

Он описывал конфликт между Украиной и Россией.

"Чтобы поднять уровень дестабилизации в Украине, Путин, на мой взгляд, готов на глубокий экономический кризис в РФ. По моим сведениям, он сказал своим людям из ближнего круга: "Готовьтесь к тому, что санкции продлятся 10 лет". Значит, он собирается еще 10 лет вести эту кровавую войну", - считал Немцов.

Также он говорил и про оккупированный Россией Крым.

"Референдум" в Крыму был проведен по чуровско-путински и никогда не будет признан в мире. Крым - непризнанная в мире территория, что обрекает ее на прозябание. Примеров масса - Приднестровье, Осетия, Абхазия", - отмечал Немцов.

Политик высказывался и о судьбе народа.

"Права крымскотатарского народа - коренного народа полуострова грубейшим образом нарушаются. Лидеры крымских татар подвергаются репрессиям и гонениям, а Мустафе Джемилеву запрещен въезд в Крым вовсе. Речь идет о народе численностью 300 тысяч человек, который не так давно пережил жесточайшие сталинские репрессии и депортацию", - говорил Немцов.

Он поддерживал Украину и описывал ситуацию, как ее видит.

"То, что Украина проиграла информационную войну - это факт. Но то, что вы не должны по этому поводу сильно переживать - это тоже факт. Вы же не нацистское государство", - говорил российский оппозиционный политик.

Кроме того, Немцов делал заявления о самой России, что и не нравилось Путину.

"На самом деле проблема России - это россияне. Главный враг России - это мы сами, наше многовековое рабство, лицемерие и одновременно чинопочитание, желание облизать начальника независимо от его ранга. Типичное поведение нашего человека: сначала самозабвенно облизывать начальника - директора корпорации или президента страны - и получать от этого глубокое удовольствие, а затем, когда этот человек споткнется, воткнуть ему нож в спину. Таков народ, другого нет. Российский народ, по большому счету, разделен на две неравные группы. Одна часть - это потомки крепостных, люди с рабским самосознанием", - отмечал сопредседатель российской оппозиционной политической партии "РПР-ПАРНАС".

Его одной из коротких запоминающихся фраз стала: "Цензура - это когда чиновник знает - что бы он ни сделал, его не разоблачат".

Напомним, 27 февраля 2015 года, на Большом Москворецком мосту в Москве, Борис Немцов был убит. Его застрелили в спину – преступники выпустили в политика четыре пули и скрылись. Откровенно политическое убийство Немцова вызвало волну возмущения не только в России, но и во всем мире.

В убийстве Немцова официально признали виновными: Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Темирлана Эскерханова, Хамзата Бахаева. В 2017 году их приговорили к тюремному заключению – от двадцати лет (Дадаев) до одиннадцати (Бахаев). Непосредственный заказчик убийства так и не был найден.

Ежегодно 27 февраля в Москве проводится Марш памяти Бориса Немцова. Каждый раз на этих маршах происходили массовые задержания участников. На месте убийства Немцова, на Большом Москворецком мосту, волонтеры создали неофициальный мемориал. Московские власти раз за разом уничтожают его, но спустя немного времени мемориал появляется вновь.

Как сообщал "Апостроф", российский оппозиционер, откровенный противник и враг президента России Владимира Путина Борис Немцов при жизни пророчил все то, что происходит сейчас с Россией.