На Донбассе самоликвидировался молодой боевик ДНР с позывным "Толстый", фото

В сети появилась информация о смерти юного боевика группировки ДНР на Донбассе из России, известного по кличке "Толстый".

Об этом рассказал у себя на канале в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

Он отметил, что боевик погиб вследствие своих неосторожных действий, при этом не уточнил, что именно произошло.

"26 февраля Богданов "Толстый" Максим сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Самоликвидировался", - заявил офицер.

Он опубликовал личную информацию боевика, из которой известно, что он 1992 года рождения и был рожден в России, в Магадане. Также были опубликованы детские фото этого боевика, а также снимки с фронта.

Как сообщал "Апостроф", 24 февраля скончался 45-летний боевик так называемой ДНР, который занимал должность "лейтенанта".