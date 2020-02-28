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На оккупированном Донбассе произошел смертельный взрыв в шахте

пятница, 28 февраля 2020, 19:09
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Из-за взрыва метана на частном угледобывающем предприятии возле оккупированного города Шахтерска (Донецкая область) погибли под завалами двое шахтеров.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Взрыв на территории бывшей шахты имени XVII Партсъезда произошел около 12 часов. Тело одного горняка подняли из шахты, второго еще ищут. Известно, что погибшим было 45 и 24 года.

Издания, которые выходят на подконтрольной боевикам территории, сообщают также об еще одной аварии на таком предприятии в Шахтерском районе: из-за завала в шахте в селе Орлово-Ивановка один шахтер был заблокирован под землей.

Как сообщал "Апостроф", на оккупированной территории Донбасса новую жизнь получили так называемые "копанки" - самодельные опасные шахты для нелегальной добычи угля.

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