Осталось четверо детей: на Донбассе погиб опытный боец ВСУ, фото

В четверг, 27 февраля, на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб военный ВСУ, главный сержант взвода Владимир Федченко с позывным "Фед".

Об этом сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр.

Погиб боец на Луганщине, откуда он родом.

Владимир Федченко родился 5 мая 1973 в селе Нещеретово Луганской области. Имел среднее профессионально-техническое образование. В 93 бригаду Холодный Яр пришел в декабре 2016 года. Имел опыт участия в боевых действиях и раньше.

"Это был человек, на котором держалась рота, опора роты. Он был опытный, 3,5 года в нашем подразделении. Командиры ему доверяли. Очень хороший дядя. Он был за человека, всегда тянул своих", - вспоминают "Феда" товарищи по оружию.

Дома его не дождалась жена Людмила и четверо детей: взрослая дочь и три сына, двое из которых еще в школе, а третий - студент.

Похоронят Владимира в субботу, 29 февраля, в родном селе Нещеретово. Церемония прощания начнется в 13:00.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинские военные в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нанесли мощный удар по позициям боевиков , которые обстреливали их из запрещенных минскими соглашениями видов вооружения