"Адская" месть: бойцы ВСУ мощным ударом уничтожили позицию врага на Донбассе, видео

Украинские военные в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе нанесли мощный удар по позициям боевиков, которые обстреливали их из запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Доник.

"Там был АГС (автоматический гранатомет, - "Апостроф") противника. Нарушал Минские соглашения. Нервировал холодноярцев. В прошедшем времени", - отметил он.

Судя по кадрам, удар был достаточно мощным и уничтожил позицию врага.

Осторожно, нецензурная лексика!

Стоит отметить, что на видео бурно отреагировали в сети.

"У Кобзона аншлаг", "Спасибо, ребята! Отличная работа", "Красиво полетел", "С огоньком", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось фото боевика Андрея Лазарева, который погиб на Донбассе во время атаки наемников на позиции Вооруженных сил Украины.