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Под Одессой 12-летняя школьница зверски избила отличницу: видео и все детали скандала

пятница, 28 февраля 2020, 10:39
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В Одесской области 12-летнюю девочку сильно избила ровесница, при этом ее подруги снимали происходящее на видео.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что у потерпевшей девочки диагностировано сотрясение мозга и многочисленные ушибы. В полиции приняли решение открыть уголовное производство по указанным фактам.

Журналистам удалось выяснить, что избитая девочка была едва знакома с обидчицей, они учатся в разных школах. Про нападавшую в ее школе в основном отзываются хорошо, при этом указывают на ее вспыльчивость, также отмечается, что она сразу же после драки рассказала классной руководительнице, что совершила. Свидетельницы происшествия утверждают, что одна из их общих знакомых настроила девочек друг против друга, после чего в соцсетях началась травля в отношении избитой девочки.

"С девочкой проводилась работа неоднократно. С мамой встречались по поводу того, что у нее есть плохие характеристики. Им не место в школе и вообще не место в обществе", - заявила журналистам об обидчицедиректор местной школы Валентина Чебанова.

Как сообщал "Апостроф", ранее в городе Ульяновск, Россия, 15-летний школьник совершил нападение на учительницу. Он порезал женщину ножом, после чего сбежал, но был пойман.

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